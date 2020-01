Tonelli alla Sampdoria – il difensore si accasa di nuovo in Liguria. Politano verso Napoli

Tonelli alla Sampdoria, Politano in corsa verso Napoli.

Tonelli alla Sampdoria i dettagli ormai sono definiti, l’ex difensore azzurro approda di nuovo in Liguria per difendere la maglia blucerchiata dei doriani.

I motivi della lungaggine nella trattativa erano legati ad un conguaglio di 200 mila euro relativi all’obbligo di riscatto, formula scelta dalle società per questa operazione di mercato.

Lorenzo Tonelli è un 1990 ed un difensore con licenza d’attacco avendo nel colpo di testa il suo asso nella manica.

Domani primo allenamento a Marassi.

Altra operazione su cui si sta concentrando la dirigenza partenopea è quella che dovrebbe portare all’ombra del Vesuvio Matteo Politano dall’Inter.

Politano è un’ala destra mancina dotato di un ottimo tiro dalla distanza e di grande precisione nei passaggi. Abile nell’accentrarsi e calciare, ed è un buon tiratore anche dei calci piazzati. Ha un’ottima progressione di gioco, sa smarcarsi, ma sopratutto sa attaccare la profondità.

Il suo arrivo a Napoli sarà possibile se il Presidente De Laurentiis, d’accordo con mister Gattuso, deciderà di privarsi di Fernando Llorente, centravanti spagnolo voluto dall’ex DT Carlo Ancelotti.

Staremo a vedere con fiducia se Llorente dovrà essere sostituito con qualche altro opportunista d’area di rigore oppure basteranno Milik ed il redivivo Mertens.

Nel frattempo un plauso a Giuntoli che finora ha operato sul mercato con sagagia e professionalità portando nelle fila azzurre Diego Demme e Stanislav Lobotka a completare il tassello di centrocampo.

Il solo Allan non poteva contenere il gioco avversario e costruire per il reparto offensivo, per cui il duo Demme Lobotka sapranno gestire facendo filtro e proponendo le verticalizzazioni per Milik e compagni.

Francesco Masucci

Docente di scuola secondaria di II grado. Speaker presso radio libere napoletane negli anni 70/80: Radio Sud 95, Radio Marte, Radio Antenna Capri. Redattore s.f. presso Sport Sud (anni 80). Redattore presso forzazzurri (fine anno 2019).