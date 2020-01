Allan è papà per la terza volta e va in Brasile: non ci sarà in Napoli-Juve

Il centrocampista, già in dubbio per il match con la Juve, è volato in Brasile per stare accanto al terzogenito

È tempo di un bel fiocco azzurro in casa Napoli. In queste ore, infatti, è stato comunicato che Allan è diventato papà per la terza volta. La moglie Thais ha di fatto ufficializzato il lieto evento. Ha pubblicato su Instagram una foto in cui tiene il dolcissimo bambino – che dovrebbe chiamarsi Matteo – in braccio.

Il centrocampista sudamericano ha ottenuto dal club di De Laurentiis un permesso per raggiungere la famiglia in Brasile. Dunque, non ci sarà per la supersfida di domenica sera contro la Juventus.

Bisogna sottolineare che il calciatore 29enne era già in dubbio per un risentimento muscolare. Di conseguenza, anche se non fosse arrivata la bella notizia della nascita del terzogenito, quasi certamente l’ex Udinese non sarebbe sceso in campo contro i bianconeri.

La permanenza di Allan in Brasile dovrebbe comunque durare pochi giorni. Infatti, pare che il rientro in Italia del numero 5 azzurro sia previsto già per l’inizio della prossima settimana.

Si spera che il fatto di essere diventato papà ancora una volta, possa dare nuova linfa al mediano sudamericano. E, chissà, potrebbe aiutarlo a recuperare la condizione psico-fisica dei giorni migliori, tornando ad essere la colonna portante del centrocampo del Napoli.

Allan: ancora incertezze sul suo futuro a Napoli

In questa stagione sono emersi diversi momenti di tensione tra Allan e il Napoli. L’ultimo motivo di discussione si è avuto durante la sfida persa al San Paolo dagli azzurri con la Fiorentina.

Dopo essere stato sostituito, il calciatore brasiliano non è riuscito a nascondere il suo nervosismo. Ha salutato velocemente i compagni e poi è andato direttamente negli spogliatoi.

Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che alla fine della partita ci sia stata una discussione dai toni piuttosto accesi tra il mediano e Dries Mertens. Successivamente, il centrocampista non è stato convocato per i quarti di finale di Coppa Italia con la Lazio.

Intanto continuano a giungere voci di mercato su Allan. In questi giorni il giocatore verdeoro sarebbe finito nel mirino dell’Everton di Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli. Non si esclude che entro gli ultimi giorni del calciomercato invernale la società britannica possa fare un estremo tentativo per portare il mediano in Premier League.

Da non sottovalutare nemmeno l’ipotesi Inter. I nerazzurri starebbero pensando all’ex Udinese per la prossima estate. Tuttavia, il club milanese si starebbe confrontando con quello partenopeo per provare ad imbastire un clamoroso scambio. L’operazione coinvolgerebbe proprio Allan e l’uruguaiano Vecino.

🖨

Patrizia Gallina è una giornalista e conduttrice sportiva presso le emittenti televisive della Liguria, laureata in scienze umanistiche presso l’Università degli Studi di Genova. Ha ideato e condotto su Liguria Web Tv la trasmissione sportiva “Genoa e Samp i colori del calcio”, ha partecipato ad Antenna Blu al programma Footgolf, canale 16 del digitale terrestre, e in molte altre emittenti genovesi. Da sempre appassionata di calcio e di sport a 360 gradi, ha iniziato presso La Settimana dello Sport (giornale sportivo di Genova) e adesso è redattrice sportiva presso CasaNapoli.net