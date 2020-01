SKY: “Maksimovic può esserci per la Juve. Allan vola in Brasile”

SKY Sport ricorda le numerose assenze del Napoli contro la Juve

Il canale sportivo di SKY fa un resoconto sui calciatori assenti e disponibili per la sfida interna di domenica sera contro la Juventus. Rino Gattuso dovrà fare i conti ancora con degli esclusi illustri e con i mancati recuperi dagli infortuni in corso.

Gli azzurri ospitano la Juventus non al completo

Domenica sera il Napoli che sfiderà la Juventus sarà incompleto a causa dei tanti assenti importanti. Mancheranno sicuramente Koulibaly e Mertens, che stanno svolgendo ancora lavoro personalizzato per il recupero dagli infortuni subiti. A questi si aggiungono i due terzini Malcuit e Ghoulam e rischiano Maksimovic ed Allan.

Il serbo è ufficialmente out ma potrebbe in extremis regalare al mister una sorpresa. Infatti c’è una possibilità, sebbene remota, di vederlo quanto meno in panchina per la partita contro i bianconeri. Sarebbe una buona notizia per un reparto che ha gli uomini davvero contati in questo momento, con Mario Rui costretto agli straordinari e Di Lorenzo impiegato da difensore centrale al fianco di Manolas.

Destino diverso invece per Allan. Il brasiliano è stato escluso dalla lista dei convocati nella partita contro la Lazio per un problema muscolare ed ha visto dagli spalti la gara insieme a Mertens e Malcuit. Anche se recuperato per i bianconeri, il centrocampista potrebbe non giocare per recarsi in Brasile in quanto è diventato papà per la terza volta. Il numero 5 potrebbe volare alla volta del Sud America per riabbracciare la moglie e tutta la sua famiglia.

