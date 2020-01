Prima Pagina GdS: “Ringhio Riapre Tutto”

Prima Pagina della Gazzetta dello Sport di oggi Lunedì 27 Gennaio 2020

Prima Pagina della Gazzetta dello Sport con il titolo centrale dedicato ala sfida del San Paolo vinta dal Napoli: “Ringhio Riapre Tutto“.

Sofferenze scudetto, Juve KO per 2-1. Nainggolan frena Conte sul 1-1. Ma la corsa è a tre. Sarri cade a Napoli. L’ Inter ( in crisi di nervi ) guadagna un punto. San Paolo: Gattuso si riscatta con Zielinski e Insigne. Inutile la rete di Cristiano Ronaldo. San Siro: E’ il 5°m pari nelle ultime 7 gare. Lautaro gol e rosso: multa e niente Milan. Anche il tecnico contro l’ arbitro, che non si presenta in conferenza stampa. Oggi sbarca Eriksen. L’ analisi: La Signora non è più cattiva. Le parole di Gattuso; clicca qui.

…E la Lazio si salva nel derby papera. I biancocelesti hanno una gara da recuperare: potenzialmente sono a -2. Errori dei portieri: la Roma, avanti con Dzeko, domina. Pau Lopez regala .’ 1-1 ad Acerbi: Inzaghi è lì.

Taglio alto per la notizia shock che arriva dagli Stati uniti. Addio Kobe. La leggenda del basket precipita in elicottero. Abbiamo perso un’ amico.

