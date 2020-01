GDS: “Demme, il semplificatore del Napoli”

La GDS elogia Diego Demme, equilibratore del Napoli di Gattuso

La GDS traccia il percorso dei primi giorni di Diego Demme al Napoli. Anche se è troppo presto per dare giudizi conclusivi, il centrocampista si è inserito molto bene nella squadre e nelle idee del tecnico Gennaro Gattuso, che fortemente l’ha voluto in azzurro.

Il dato

Coincidenza oppure no, il dato che risalta agli occhi è il seguente. Quando è stato schierato titolare il Napoli ha vinto. Due vittorie certamente non semplici contro Lazio e Juventus, rispettivamente terza e prima in campionato e in uno stato di forma certamente invidiabile.

Quello che più colpisce di questo calciatore è la ventata di freschezza e novità che ha portato al centrocampo, in un ruolo che a turno stavano ricoprendo altri calciatori. La Gazzetta dello Sport definisce Demme “l’uomo giusto al posto giusto”. Ha capacità sia di ricevere palla e smistarla si di andare in interdizione. Proprio contro la Juventus è stato capace di marcare stretto Dybala e non permettergli di scambiare continuamente con gli altri due compagni di reparto, Ronaldo e Higuain.

Allo stato attuale l’acquisto di Demme sembra azzeccato. Evidentemente Gattuso lo conosceva da tempo e non c’è da stupirsi se lo ha cercato e voluto fortemente al Napoli.

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere