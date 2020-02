Stefano Ceci: Niente Pulce per il Pibe

Diego non sarà allo stadio San Paolo per la partita Napoli-Barcellona di martedì, lo dice a Stefano Ceci agente di Maradona

“Ha una partita importante per la squadra che allena, che tra l’altro non se la sta passando nemmeno benissimo. Quindi Diego è concentrato sulla situazione dei suoi ragazzi, che stanno vivendo un momento molto delicato”. Ha sottolineato Stefano Ceci. Il manager, inoltre, ha aggiunto: “Lionel Messi ha grande rispetto nei confronti di Diego Armando Maradona, ricordo una volta, Diego stava lasciando lo stadio, venne da dietro e lo abbracciò, non conosceva quel ragazzo, era ancora molto giovane e disse: “Diego, voglio salutarti”. La cosa bella che noi napoletani abbiamo avuto il più forte di tutti in assoluto, Diego Armando è stato un fenomeno che non ha eguali al mondo, e solo i tifosi azzurri hanno avuto la fortuna di assistere alle sue giocate”.