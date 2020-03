C’è qualcosa che non va in questo momento in serie A. C’è disparità di trattamento nei confronti dei tifosi, manca la serietà nei provvedimenti applicati

Oggi ci sono tifosi lombardi in trasferta, i tifosi dell’Atalanta sono arrivati a Lecce. Mentre mercoledì quelli lombardi del Milan in trasferta non ci possono andare. Oggi lo Juventus Stadium è chiuso ma verrebbe aperto mercoledì per ospitare la semifinale di Coppa Italia solo con i tifosi residenti in piemonte. Occorre che in tutte le cose ci sia la giusta misura e soprattutto la serietà dei provvedimenti che si prendono. E a questo punto occorre dire che la serietà manca. Com’è possibile che nel giro di pochi giorni i tifosi lombardi possano e non possano spostarsi? Ma soprattutto, il contagio di questo virus: come avviene? E perché tante disparità visto che la Serie B continua a giocare regolarmente, in alcuni stadi a porte chiuse e in altri a porte aperte?

Nel pomeriggio si saprà se effettivamente le cose andranno in questo modo, opinione generale è che la Lega abbia sbagliato tempi e modi nelle decisioni prese. Ma mentre si attende una decisione definitiva, risuona il malcontento dei tifosi del Milan che devono subire questa disparità di trattamento e lamentano una mancata reazione da parte della società.

Non ci stanno gli ultras rossoneri, non vogliono subire inermi la prepotenza altrui. E faranno sentire la propria voce

Una parte di questi tifosi, tra cui i Black Devil continueranno la loro protesta e nelle prossime ore risponderanno alle decisioni prese dalla Lega in merito alle partite rimandate e alla falsa tutela attuata fino a questo momento nei confronti dei stessi tifosi.

Noi ci auguriamo che, a questo punto della situazione, venga accolta la proposta di rimandare entrambe le semifinali di Coppa Italia, recuperare le gare di campionato e permettere a tutti i tifosi di partecipare nella sicurezza totale agli eventi calcistici.

🖨

Mamma, maestra e tifosa a tempo pieno. Da 10 anni in Piemonte, continuo a seguire il Napoli in trasferta ogni volta che posso. L’amore per la maglia azzurra è una malattia struggente… le radici saldamente ancorate nella mia terra natia. Caporedattore per Casanapoli.net