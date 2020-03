Prima Pagina CdS Ed. Campania: “Mertens per Sempre”

Prima Pagina del Corriere dello Sport Edizione Campania di oggi Lunedì 2 Marzo 2020

Prima Pagina del Corriere dello Sport Edizione Campania con il titolo in alto dedicato al rinnovo del belga in azzurro: “Mertens per Sempre“.

De Laurentiis lo invita a pranzo e trova l’ accordo con Ciro: pronto un contratto per altre due stagioni, fino al 30 Giugno 2022. Ingaggio da 4 milioni, bonus da 500.000 euro all’ anno e premio fedeltà da 2 milioni e mezzo: Il Napoli e il belga avanti insieme.

Emergenza Coronavirus, rivolta contro la Lega. “Scoppiati”. Tutti contro tutti. Durissimo anche il ministro Spadafora: “Non scarichino le colpe sul governo”. Prende corpo l’ ipotesi di far slittare il calendario e giocare le partite rinviate il prossimo week end con Juve – Inter Lunedì 9 Marzo (a porte aperte?). Salta la MotGp in Qatar, solo moto 2 e moto3.

La Roma in 3k trova Kalinic, poker al Cagliari. Atalanta settebellezze, show a Lecce.

Sci. Brignone regina della combinata.

