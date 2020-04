UFFICIALE- Vincenzo De Luca firma l’ordinanza che dispone la riapertura in Campania di: ristoranti, bar e pasticcerie

Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’Ordinanza Regionale n 37 del 22 Aprile 2020 con cui dispone le riaperture di alcune attività

Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Facebook in merito alla riapertura di di esercizi di ristorazione, cartolerie, librerie:.

Queste le parole di Vincenzo De Luca:

“Ho appena firmato l’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disciplina le aperture dal 27 aprile prossimo di esercizi di ristorazione, cartolerie, librerie.

Si tratta di un primo passo e di un primo segno di rilancio delle attività economiche secondo una linea di responsabilità e di prudenza. Che richiede da parte di tutti il rispetto rigoroso delle regole di tutela della propria e dell’altrui incolumità. Il provvedimento è articolato in maniera da diluire la mobilità nel corso della giornata ed evitare assembramenti.

Sarà fondamentale rispettare tutti i dispositivi di sicurezza. Pena sanzioni severe a carico degli inadempienti. Occorrerà utilizzare i prossimi giorni per sviluppare tutte le operazioni di sanificazione e igienizzazione dei locali. In qualche caso chiusi da molte settimane, per sottoporsi a visite mediche e per preparare tutte le certificazioni necessarie dal punto di vista sanitario”.

“Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti e fatta salva ogni ulteriore disposizione in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemica, su tutto il territorio regionale: sono consentite le attività e i servizi di ristorazione – tra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie – esclusivamente, quanto ai bar e alla pasticcerie, dalle 7 alle 14, gli altri esclusivamente dalle 16 alle 22, per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi”.

Parimenti, da lunedì: “Sono consentite le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri. Esclusivamente dalle 8 alle 14. Con raccomandazione di adottare misure organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio”.

