Immobile: “Ho sperato di andare al Napoli prima della Lazio”. L’attaccante della Lazio Ciro Immobile si racconta in diretta Instagram con Damiano “Er Faina”. Fino al blocco del campionato, l’annata del giocatore napoletano è stata a dir poco strepitosa. Capocannoniere indiscusso del campionato, puntava Higuain e il record di gol in un singolo campionato. Durante la diretta Immobile ammette che il suo obiettivo è di chiudere la carriera alla Lazio.

Il sogno Napoli

“Chiudere la carriera a Napoli? Sono stato vicino al Napoli e fino a quando non sono arrivato alla Lazio ho sperato di giocarci. Però mi sono trovato talmente bene qua che non ci ho più pensato, non sarebbe nemmeno stato corretto per i tifosi biancocelesti. Già sto pensando a cosa faremo con questa maglia nel futuro. Non so se chiuderò qua la carriera, magari a 33 anni la Lazio sarà talmente forte che avrà bisogno di giocatori importanti che ancora sono in grado di stare ad alti livelli. Non mi va di essere di peso. Mi piacerebbe comunque. Fino a quando indosserò questa maglia darò il massimo. Mi danno spesso dello juventino perché non sono andato a giocare a Napoli, ma non è così”.

Immobile-Napoli è un amore mai nato

La caratteristica principale dell’attaccante oplantino è il contropiede. Proprio per questa dote De Laurentiis decise di non acquistarlo, era l’estate del 2016. Sulla panchina c’era Maurizio Sarri e le caratteristiche di Ciro non gli sembravano ideali per il suo tiki taka. L’affare sfumò così sul più bello. Non si ricompose così la coppia con Insigne – sbocciata ai tempi del Pescara con Zeman – e il colpo grosso lo fece proprio la Lazio di Claudio Lotito, riportandolo in Italia per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro dopo le deludenti esperienze estere di Siviglia e Dortmund.

