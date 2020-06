Salvini: “Lunedì sarò a Mondragone. De Luca fuori controllo”. La replica di Annunziata (PD): “In Campania solo nei periodi elettorali”

Le tensioni di questi giorni sembrano aver dato qualche ora di tregua alla cittadina di Mondragone.

I nuovi casi di positività al Covid avevano infatti scosso la popolazione del comune della provincia casertana tanto da far registrare alcuni disordini a ridosso della zona rossa istituita il 22 giugno.

Protagonisti di tali scontri, alcuni manifestanti locali e parte della comunità bulgara residente nelle palazzine ex-Cirio, centro del nuovo focolaio.

Come riporta il quotidiano Il Mattino, tali avvenimenti rappresentano, com’era ampiamente prevedibile, una nuova occasione di polemiche tra il leader della Lega Matteo Salvini ed il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che nei giorni scorsi non aveva lesinato parole dure nei confronti dell’avversario politico.

Queste le parole di Salvini: “Il clan De Luca è completamente fuori controllo: un consigliere regionale di sinistra insulta e mi dice di non andare a Mondragone perché creerei un danno all’economia. A De Luca e al suo clan lascio le battutine sui lanciafiamme: peccato che a Mondragone si sia spento.

Lo vada a spiegare ai pizzaioli, che per colpa di De Luca non hanno fatto asporto per mesi, o ai commercianti lasciati soli dal governo Pd-M5S come quelli di San Gregorio Armeno”.

Il leader della Lega sarà a Mondragone lunedì 29 giugno: “Parlerò di lavoro, sicurezza e sanità. Ma anche del futuro e dei rifiuti da smaltire”.

Non si è fatta attendere la risposta del PD Campania, che tramite la voce del segretario regionale Leo Annunziata ha replicato:

“Mi meraviglia che il senatore Salvini intenda visitare Mondragone lunedì. Sarà per lui un’ottima occasione per sperimentare con mano la puntuale gestione dell’emergenza sanitaria da parte del presidente De Luca. Sarà un motivo in più per mostrargli l’efficienza delle decisioni assunte con responsabilità e immediatezza. Ne sono certo: benché lo si veda in Campania solo in periodi elettorali, una volta constatato l’importante contenimento del contagio, sarà il primo a sponsorizzare con i suoi amministratori il modello De Luca”.