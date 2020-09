GdS: Possibilità Lazio per Callejon

Callejon ancora senza squadra: per il procuratore Quillon primi contatti con la Lazio.

Il primo settembre ha lasciato ufficialmente il Napoli dopo sette lunghe e soddisfacenti stagioni. Stiamo parlando di Josè Maria Callejon che per scadenza contratto, ha lasciato la maglia azzurra. Per l’ esterno offensivo andaluso si era vociferato di un ritorno in Spagna: Villareal, Siviglia e Getafe sembravano sulle sue tracce. Addirittura era rimbalzata la voce di una sua permanenza in Campania: il Benevento di Vigorito ci stava pensando. Ma ultime voci parlano di una possibilità per Callejon di restare comunque in Italia, precisamente alla Lazio.

Secondo l’ edizione odierna de “la Gazzetta dello Sport” il procuratore dell’ ex Real Madrid, Manuel Garcia Quillon, avrebbe avuto i primi contatti con la società biancoceleste.

Il potente agente madrileno con la società di Formello ha già chiuso l’ accordo per il trasferimento di Pepe Reina (altro suo assistito).

Le parti stanno ragionando: il direttore sportivo laziale Ighli Tare pensa di proporre un contratto di tre anni a 2,5 milioni di euro a stagione. Offerta allettante per l’ ex numero 7 azzurro.

L’ unica perplessità riguarda la collocazione tattica nello schema di Simone Inzaghi: il 3-5-2 non esalterebbe troppo le caratteristiche del Caballero triste.

Progettista meccanico con la passione per la lettura e per il calcio. Innamorato della storia di Napoli Capitale e del Napoli.