Bollettino Covid Campania del 13/12:1219 contagi e 35 morti ma zero terapie intensive

Bollettino Coronavirus del 13/12 : 1219 contagi su 17.319 tamponi

Il resoconto del 13/12 della Regione Campania ,per quanto riguarda i dati dei contagi da Sars-CoV2, ci dice che, oggi, ci sono stati 1219 contagi a fronte di 17319 tamponi e 35 morti per Covid. Nelle ultime ventiquattr’ore non sono stati registrati nuovi ingressi in terapia intensiva. Il numero di ieri è stato, infatti, pari allo zero.

Si spera nel ritorno a zona gialla

Sono 1.804 i ricoverati con sintomi in strutture pubbliche e private del sistema ospedaliero regionale. È reale quindi la flessione, anche se lenta, dell’incidenza di contagi in regione. Questo potrebbe far pensare, probabilmente, ad una riclassificazione in zona gialla della Campania. Ciò potrà avvenire se l’Istituto superiore di Sanità e il ministero della Salute forniranno dati confortanti settimanali del monitoraggio della pandemia, cosa che potrebbe avvenire venerdì 18

Shopping di Natale possibile rischio per un rialzo dei contagi

A fronte delle indicazioni confortanti degli ultimi giorni, ci sono anche motivi che suscitano preoccupazioni. Infatti non è trascurabile il rischio che le riaperture dei negozi, unite alle imminenti festività natalizie, possano portare a nuovi casi di assembramenti. Questo sarebbe il preludio ad una recrudescenza dei contagi nel prossimo mese, dunque a cavallo, tra fine dicembre e inizio gennaio. Per tale motivo sono in campo controlli soprattutto nella fascia serale a Napoli in particolare e nella sua area metropolitana, onde evitare casi clamorosi di assembramenti o mancato rispetto delle regole in materia di orari in zona arancione.

______________________________________________________________________

Casanapoli è un contenitore di notizie online sulla squadra del Napoli e il mondo che le ruota ogni giorno intorno. Non solo calcio per casanapoli.net da quando è online anche la sezione cronaca. I nostri redattori riportano e commentano quanto accade a tutti i protagonisti e non solo. Una giovane redazione sempre pronta a seguire, riportare e commentare il percorso della nostra amata squadra. Online sul giornale, in televisione, sul web ed in radio. Seguiteci anche sui social: Twitter, Facebook e Instagram. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti su Casanapoli.net.

giornalista pubblicista