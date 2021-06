Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania: “Locatelli intoccabile”

Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania di oggi Venerdì 18 Giugno 2021

Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania con il titolo centrale dedicato al centrocampista azzurro del Sassuolo: “Locatelli intoccabile”.

I consigli a Mancini di 5 esperti: conferma per la mezzala del Sassuolo. Verratti al rientro con il Galles, ma ormai Manuel è un punto fermo. Domenica il ct manda in campo un’altra Italia. Chiellini migliora, sarà disponibile per gli ottavi.

Napoli, contratti bollenti quattro nodi da sciogliere. De Laurentis chiamato a scelte difficili. Insigne in scadenza nel 2022, Koulibaly, Meret e Fabian si liberano nel 2023: il club prepara il tavolo dei rinnovi.

Il calcio lo onora, Chris operato.

Fiorentina Shock: tutto da rifare. Tra la Viola e Gattuso clamoroso divorzio. Alta tensione tra Mendes, il procuratore di Rino, e il club per le scelte di mercato: oggi il tecnico rescinde il contratto.

