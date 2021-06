Da lunedì Campania in zona Bianca, le raccomandazioni di De Luca

La Campania in zona bianca Covid da lunedì 21 giugno

È ormai ufficiale: la Campania in zona bianca Covid da lunedì 21 giugno. Lo ha comunicato dalla sua pagina Facebook il governatore De Luca. “Attenti perché tutta questa allegria che abbiamo per le riaperture, tutta questa ricreazione rischia di essere interrotta fra fine settembre e inizio ottobre”.

Le parole di De Luca

“Attenti perché tutta questa allegria che abbiamo per le riaperture, tutta questa ricreazione rischia di essere interrotta fra fine settembre e inizio ottobre. Non credo che avremo la stessa situazione che c’è stata dopo la scorsa estate, perché bene o male sono state somministrate milioni di dosi di vaccino, ma ancora una volta dobbiamo far funzionare la ragione. Non avremo un’emergenza di quelle dimensioni, ma rischiamo di avere nuovi contagi e nuova emergenza, perché tra il 15 e il 20% degli italiani non si è vaccinato per propria scelta, perché avremo l’apertura dell’anno scolastico con tutti gli studenti in presenza e per la presenza di varianti Covid.”

Il presidente della Regione Campania ammonisce, inoltre, al rispetto delle regole anti-assembramento e annuncia che in estate non sarà rimosso l’obbligo delle mascherine.

______________________________________________________________________

