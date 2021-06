CdS: Hysaj pronto a riabbracciare Sarri, quasi fatta con la Lazio

Hysaj pronto ad accettare la Lazio, il terzino albanese in biancoceleste ritroverebbe il suo maestro Maurizio Sarri.

Corriere dello Sport: Hysaj pronto a riabbracciare Sarri, quasi fatta con la Lazio.

In casa Napoli il mercato in entrata si focalizza soprattutto sui laterali di difesa. Ruolo, questo, che vedrà perdere diverse pedine: Malcuit, di rientro dal prestito alla Fiorentina, potrebbe ritornare in Francia, Ghoulam, dopo il doppio infortunio al ginocchio, può guardarsi intorno e Hysaj, in scadenza, non verrà rinnovato.

Giuntoli segue con insistenza sempre Emerson Palmieri (stimato molto da Spalletti, ndr): contatti costanti con il Chelsea. Ma anche Nuno Tavares e la vecchia fiamma Tsimikas del Liverpool non dispiacciono affatto.

Hysaj verso la Capitale.

L’ edizione odierna de “il Corriere dello Sport” si focalizza proprio sul futuro del terzino destro ex Empoli, che nell’ ultima stagione è stato utilizzato da Gattuso, molte volte sull’ out sinistro.

Hysaj-Lazio è un affare praticamente fatto. L’ abanese aspetta solo la chiamata dei biancocelesti per formalizzare l’ accordo.

L’ attuale numero 23 del Napoli può essere impiegato come jolly su entrambe le fasce e, fattore da non sottovalutare, conosce a memoria gli schemi del nuovo tecnico capitolino Maurizio Sarri, dopo le esperienze insieme sia ad Empoli che all’ ombra del Vesuvio.

Nei prossimi giorni si attendono aggiornamenti in merito. Sempre il giornale romano sottolinea comunque che il club biancoceleste si sta guardando intorno anche per altri profili da aggiungere alla rosa in quel ruolo.

