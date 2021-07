Stilato il programma del ritiro di Dimaro: amichevoli e modalità di accesso per i tifosi all’ interno dell’ impianto trentino.

Ritiro Dimaro, il programma e le modalità di accesso per i tifosi.

Vigilia di partenza per Dimaro a Castel Volturno dove gli azzurri (assenti ancora i nazionali) stanno completando i test medici e controlli covid.

Domani il gruppo azzurro, infoltito di giovani, partirà alla volta di Dimaro, prima tappa del ritiro pre campionato agli ordini di Spalletti.

In Val di Sole è già tutto pronto, aspettano il Napoli con grande fermento, dopo che, un anno fa, per motivi legati al Covid, il club partenopeo, scelse di prepararsi alla nuova stagione tra le montagne abruzzesi.

Dimaro, il programma del ritiro.

Il ritiro trentino durerà dal giorno 15 al 25 luglio. I tanti appassionati azzurri che affolleranno la tranquilla cittadina in Val di Sole potranno assistere agli allenamenti e alle amichevoli dei propri beniamini, previa prenotazione, registrando i propri dati anagrafici al seguente link: https://moduloaccessoritiro2021.sscnapoli.it

Per le vigenti norme anti contagio l’ impianto è stato ampliato. Per ogni allenamento saranno disponibili 700 posti pur mantenendo il rapporto pari al 50% di capienza dell’impianto. In sostanza è stata mantenuta la capienza dello Stadio garantita negli ultimi anni.

Ogni tifoso potrà scegliere l’evento preferito. Se la registrazione dei dati andrà a buon fine, riceverà via email l’ invito per assistere all’allenamento scelto.

Esibendo il codice ricevuto dovrà presentarsi direttamente al Centro Sportivo di Dimaro Folgarida il giorno dell’evento. Ogni codice consentirà l’ ingresso di una sola persona ma si potrà richiedere al massimo due posti per ogni allenamento.

Nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, anche per gli eventi che si terranno in piazza Madonna della Pace, sarà necessario accreditarsi attraverso il seguente link, per un massimo di 1000 persone per ogni singolo evento: https://moduloaccessoritiro2021.sscnapoli.it/eventi.aspx.

Stesso discorso per le amichevoli (il giorno 18 ore 17.30 contro la Bassa Anaunia e il giorno 24 ore 17.30 contro la Pro Vercelli), accesso all’ impianto solo per 700 tifosi che potranno acquistare i ticket a questo link: https://www.liveticket.it/ritironapolivaldisole.

