Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania: “Insigne, il grande gelo”

Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania di oggi Venerdì 30 Luglio 2021

Prima pagina Corriere dello Sport ed. Campania con il titolo centrale dedicato alla situazione sul rinnovo del capitano dei partenopei: “Insigne, il grande gelo”.

Napoli: altro rinvio per il rinnovo, cresce la preoccupazione dei tifosi. Trattativa bloccata: il contratto scade nel 2022. Lunedì il capitano in gruppo: forse vedrà il presidente durante il ritiro a Castel di Sangro.

Le ragazze dal remo d’ oro. Canottaggio, strepitoso primo podio al femminile. Federica Cesarini e Valentina Rondini firmano l’impresa al fotofinish.

Greg, argento miracoloso. Paltrinieri secondo a sorpresa nei 100 sl.

La Roma di Mou spaventa tutti. Conte voce di SKY salta la barricata.

