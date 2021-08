Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania: “Insigne shock l’ Inter ci prova”

Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania di oggi Giovedì 12 Agosto 2021

Prima pagina Corriere dello Sport ed. Campania con il titolo centrale dedicato al capitano dei partenopei: “Insigne shock l’ Inter ci prova“.

Clamorosa indiscrezione sul capitano azzurro, in scadenza di contratto. I nerazzurri disposti a offrire 15 milioni al Napoli e 6 a Lorenzo. Inserito anche Sanchez. DeLa chiede 30 milioni. In caso di fumata nera appuntamento a Gennaio.

Dzeko sbarca fa le visite e firma.

Domani in Lega. Dazn-Sky accordo per i locali. Sub licenza per 7 gare verso il sì ma devono votare le società. Possibile offerte Tim.

Roma-Abraham faccia a faccia. Blitz di Pinto a Londra: oggi l’ incontro con il giocatore, ieri sera in panchina. Il manager portoghese conta di chiudere al più presto la trattativa con i Blues. L’ Arsenal non mola e resta il principale antagonista.

Ancora il Chelsea sul tetto d’ Europa. La Supercoppa conquistata di rigori: battuto il Villareal (7-6) dopo l’ 1-1 al 120′.

Corriere dello Sport 2020. Direttore Ivan Zazzaroni CorrieredelloSport.it. Semplicemente Passione. Rassegna Stampa a cura della Redazione di Casanapoli.net.

