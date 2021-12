PRIMA PAGINA – Corriere dello Sport ed. Campania: “5,7mln all’anno! Lorenzo, non ti conviene”

La Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania del 30 Dicembre titola: “5,7 milioni l’anno! Lorenzo non ti conviene”

“Lorenzo, non ti conviene“, titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi. “Il capitano del Napoli è guarito come Fabian, a Torino ci saranno. Toronto d’oro ma non troppo: scopriamo tutti i conti di Insigne. In Canada prenderebbe 5.7 a stagione ma per 5 anni sarebbe pronto a rinnovare. De Laurentiis non si muove: resterà fermo sull’offerta già nota di 3.5”. L’edizione odierna del quotidiano sportivo svela tutti i dettagli della trattativa del capitano del Napoli.

