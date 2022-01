Gazzetta – Ghoulam può andare alla Lazio a titolo gratuito: c’è tempo fino a lunedì

La Lazio è alla ricerca disperata di un terzino sinistro da regalare a Maurizio Sarri. Sulla lista dei nomi c’è Faouzi Ghoulam, in uscita dal Napoli. Il difensore algerino è molto apprezzato dall’allenatore toscano, che lo ha già avuto nel corso della sua esperienza partenopea. Ghoulam ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, e già sa che la società di sicuro non glielo rinnoverà. Tuttavia potrebbe lasciare gli azzurri con sei mesi di anticipo, in quanto il Napoli sarebbe disposto a cederlo a titolo gratuito. A ripotare la notizia è la Gazzetta dello Sport, secondo cui per i biancocelesti la pista Ghoulam resta quella più fattibile rispetto al giovane Casale del Verona.

L’idea del Napoli è quella di anticipare l’arrivo di un terzino sinistro per battere la concorrenza e sostituire Ghoulam, in scadenza a giugno. Il terzino algerino non avrebbe avuto chance di rinnovo contrattuale e quindi avrebbe lasciato la compagine partenopea al termine della stagione a parametro zero. Andando via a Gennaio, il Napoli potrebbe ottenere un piccolo indennizzo per la partenza del giocatore franco algerino.

In questo modo gli azzurri potranno operare un’operazione in entrata, visto che numericamente rimarrebbe scoperto. I nomi su cui lavora la dirigenza azzurra sono quelli che il direttore Giuntoli segue da un pò. Su tutti Olivera del Getafe che si vorrebbe provare a portare subito.

