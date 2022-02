Ultime sulla Lazio: Sarri prova a recuperare Acerbi, ancora out Lazzari

Ultime sulla Lazio: Sarri prova a recuperare Acerbi, ancora out Lazzari. Scalpita Mattia Zaccagni, che ha saltato la gara di Europa League per squalifica.

La Lazio ieri è stata eliminata dal Porto in Europa League. Il pareggio per 2 a 2 non è bastato ai biancocelesti che erano stati sconfitti allo Stadio Do Dragao per 2 a 1.

Partita giocata alla pari tra le due compagini ma Lazio che non è riuscita ad imporsi.

Prossima gara contro il Napoli, ex squadra dell’allenatore Sarri, in campionato. Sfida tra Napoli e Lazio che si giocherà all’Olimpico di Roma.

Momento non positivo per il Napoli, che viene dalla sconfitta contro il Barcellona e il pareggio in campionato contro il Cagliari.

Sfida che sarà importante per quanto riguarda la classifica, per il Napoli bisogna sfruttare il pareggio del Milan e accorciare ancora di più, mentre per la Lazio un’occasione per avvicinarsi sempre di più alla zona Europa.

Lazio che oggi è tornata ad allenarsi a Formello.

Sarri prova a recuperare Francesco Acerbi e Pedro per la gara contro gli azzurri, mentre per l’attacco scalpita Mattia Zaccagni che è in una fase positiva della stagione ed ha saltato la gara contro il Porto.

Ancora out Andrea Lazzari che starà fermo per almeno un altro mese.

Studente universitario.

Aspirante pubblicista.

Tifoso del Napoli e amante della storia del calcio.