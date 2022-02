Adani: “Osimhen è la più grande scommessa vinta da Spalletti”

Daniele Adani, ospite di 90° minuto, ha parlato del match di stasera tra Lazio e Napoli soffermandosi in particolare sulla crescita di Osimhen.

Le parole di Adani:

“Osimhen? La più grande scommessa vinta da Spalletti, è migliorato tanto”

“Osimhen è la più grande scommessa vinta da Spalletti. Il tecnico del Napoli ha fatto un grandissimo lavoro, è rientrato dopo l’infortunio ed è stato decisivo. Doveva migliorare ed è migliorato. Immobile? E’ la Lazio, è il trascinatore. Lo scontro fra Lazio e Napoli è importantissimo per la classifica: gli azzurri possono volare in testa, i biancocelesti invece possono arrivare al quinto posto alle spalle della Juventus”. Queste le parole di Daniele Adani a poche ore dal big match dell’Olimpico tra Lazio e Napoli.

Ospite di 90° minuto, Lele Adani ha parlato anche della Juventus e dell’impatto che Dusan Vlahovic ha avuto sulla squadra.

Ecco le sue parole: “Dusan Vlahovic è un uomo solo al comando, è padrone della Juventus e del campionato. Fa la differenza, quando è coinvolto sposta gli equilibri. Difficilmente a questa età, cambiando a gennaio, riesce a fare così la differenza. Un giocatore pronto a fare la storia del calcio”.

Il giornalista si è anche soffermato sul momento di sterilità dell’attacco dell’Inter

“L’attacco dell’Inter è in difficoltà e un po’ appannato. I nerazzurri creano e sono poco lucidi a segnare. C’è bisogno di ritrovare la lucidità di tutti gli attaccanti. Due gol degli attaccanti hanno deciso la gara contro la Roma in Coppa Italia e sempre due gol hanno portato a vincere il primo trofeo della stagione. I nerazzurri dovrebbero preoccuparsi se non tirassero in porta. Ma credo ancora sia una squadra che produce. La lucidità degli attaccanti è il passo che va a concludere la manovra, che viene. Si può ancora respirare ottimismo

Laureata in Giurisprudenza nel 2003 all’Università degli studi di Napoli “Federico II°”. Ha conseguito l’abilitazione di Avvocato nel 2009. Dedita alla professione forense, è una grande appassionata di calcio e del Napoli.