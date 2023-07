Pucciarelli: Zielinski alla Lazio con Sarri? Può essere un obiettivo per Sarri

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Manuel Pucciarelli, ex calciatore

“Zielinski alla Lazio con Sarri? Può essere un obiettivo per Sarri perché lo conosce molto bene e sa quello che può dare. Potrebbe sostituire Milinkovic e sarebbe un gran colpo, ma non so se il Napoli voglia cederlo.

Di Garcia me ne hanno parlato tutti bene, è un grande mister. Non è facile ripetersi dopo aver vinto lo scudetto. Spalletti ha fatto un grande lavoro quest’anno. Una scelta così importante non era scontata, hanno scelto un allenatore che potrebbe provare a rivincerlo subito. La scelta è azzeccata, poi sarà il campo a parlare come sempre.

Dovesse andare via Osimhen dovrebbero prendere un attaccante al livello di Osimhen, ma non è facile trovare un altro come lui. Si è visto anche contro il Milan quando è mancato. Con Osimhen parti 1-0 se non 2-0. Sarebbe una cessione non positiva. Trovare uno alla sua altezza ad oggi è quasi impossibile.

Napoli squadra da battere? Secondo me sì perché l’anno scorso ha stravinto il campionato e parte veramente avanti.

Chi è il migliore allenatore della Serie A adesso? Sarà che sono di parte, però Sarri è Sarri. So come lavora, so quello che dà ad una squadra”.