Massimiliano Esposito: il Napoli purtroppo ha perso due certezze Giuntoli e Spalletti

Durante la trasmissione Uanm Che Napule in onda tutti i martedì sera alle 21 su Casanapoli.net è condotta da Roberto Stanzione è intervenuto Massimiliano Esposito ex giocatore di Napoli e Lazio

Come vedi la ripresa del Napoli in campionato?

” è l’auspicio di tutti noi tifosi però è difficile giocando in questo modo anche se sei a tre punti dal quarto posto purtroppo in questa stagione travagliata va così e bisogna ottenere il massimo nel girone di ritorno”

Perché questa squadra ha perso la sua identità ?

“il Napoli purtroppo ha perso due certezze Giuntoli e Spalletti l’assenza soprattutto del mister ha inciso su questo gruppo , io l’ ho incontrato a Castelvolturno nella scorsa stagione e confrontandomi ho capito in poco tempo la sua grandezza come uomo e come tecnico.”