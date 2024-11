Casa Serie A, Bonfrisco: Prima discutevamo delle decisioni dell’arbitro, ora discutiamo delle decisioni del VAR

Martedì sera è sinonimo di emozione per gli appassionati di calcio della Serie A, che sintonizzandosi su “Casa Serie A” , in onda su One TV (canale 79 in Lombardia e 179 su Digitale Terrestre), vengono catapultati nel vivo del campionato italiano.

Conduce il programma Max Vigiani, affiancato da ospiti d’eccezione come l’ex arbitro e opinionista Angelo Bonfrisco, il talentuoso allenatore Davis Mangia, ei giornalisti sportivi Pietro Malcotti e Fulvio Collovati, collegati anche altri protagonisti, come il collega di Sky Enzo Tamborra, per offrire un commento puntuale sugli ultimi fatti e le novità del campionato.

Nel programma si intrecciano racconti, emozioni e sfide, come nella miglior tradizione della Serie A.

È qui che si analizzano a fondo non solo i match e le prestazioni dei campioni, ma anche i casi più discussi, primo tra tutti il ​​VAR, che quest ‘anno ha generato dibattiti su dibattiti, evidenziando punti deboli da perfezionare. Come ha commentato Bonfrisco, il VAR, nato per risolvere le controversie arbitrali, sembra non aver messo del tutto fine alle polemiche:

“Prima discutevamo delle decisioni dell’arbitro, ora discutiamo delle decisioni del VAR, perché è pur sempre un altro arbitro a prenderle”. . Il protocollo non va modificato nella stagione in corso, ma i margini di miglioramento ci sono,” ha spiegato Bonfrisco, sottolineando l’importanza di un approccio uniforme alle decisioni.

Non mancano gli sguardi puntati sulla classifica, in continua evoluzione, con l’Inter favorita, ma inseguita da un Napoli mai domo, che grazie a Conte guida la vetta.

“Il Napoli, sebbene non dominante, mostra grande solidità. Ci sono margini di crescita, specie in attacco”

ha commentato Enzo Tamborra, prevedendo che il percorso degli azzurri sarà cruciale per tenere testa ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Anche la Juventus, meno sotto i riflettori, sta dimostrando di essere un’outsider di tutto rispetto, come ha commentato Devis Mangia:

“Quando si parla poco della Juventus, diventa ancora più pericolosa”.

La serata è poi arricchita dal giovane cantautore Francesco in arte CIFRA_MAS , che, con la sua canzone “Apatico“ , offre un mix tra calcio e musica che punta a conquistare il pubblico più giovane.

Il talento e la passione per il calcio trovano casa in un programma che unisce gli appassionati in Italia e all’estero, come dimostra la presenza del Napoli Club in Brasile, dove Antonio Penna rappresenta la passione dei tifosi azzurri lontano dalla madrepatria.

“Casa Serie A” è dunque più di un semplice talk show: è un punto di incontro per chi vive di calcio, dove ogni settimana è possibile rivivere i momenti più emozionanti del campionato, aspettando il prossimo gol, la prossima decisione controversa e, ovviamente , il prossimo martedì sera.