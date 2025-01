Napoli – Hellas Verona: Divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nel Veneto

Foto By Nicola Ianuale per CASANAPOLI.NET

In vista della partita di Serie A tra Napoli e Hellas Verona, programmata per domenica 12 gennaio 2025 alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona, sono state adottate misure restrittive riguardanti la vendita dei biglietti.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Veneto. Questa decisione è stata presa in seguito alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS), che ha evidenziato il rischio di “gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica” derivanti dalla storica rivalità tra le tifoserie delle due squadre.

Il provvedimento mira a prevenire possibili incidenti e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti all’evento. Non è la prima volta che vengono adottate misure simili per gli incontri tra Napoli e Hellas Verona; in passato, restrizioni analoghe sono state applicate per contenere situazioni di tensione tra le tifoserie.

La SSC Napoli ha comunicato che la vendita dei biglietti per il settore ospiti sarà vietata ai residenti nella provincia di Verona, come da ordinanza prefettizia. Inoltre, l’acquisto dei tagliandi sarà possibile esclusivamente online e riservato ai possessori della fidelity card “Non vi lasceremo mai” dell’Hellas Verona FC, con riconoscimento obbligatorio ed emissione del titolo in modalità passbook.

Queste misure riflettono l’impegno delle autorità nel garantire che gli eventi sportivi si svolgano in un ambiente sicuro e sereno, promuovendo al contempo un comportamento responsabile da parte dei tifosi.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

