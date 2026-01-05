Calciomercato: Roma su Raspadori, Napoli valuta Chiesa e Lookman. Kean resta a Firenze

Il calciomercato invernale entra nel vivo e, come riportato da Tuttosport, sono molte le trattative in corso tra Serie A e campionati esteri. In particolare, la Roma continua a lavorare per regalare a De Rossi un nuovo attaccante. Il nome in cima alla lista dei desideri resta Giacomo Raspadori, che rimane la prima scelta dei giallorossi nonostante la concorrenza agguerrita di Lazio, Napoli e Galatasaray.

Secondo quanto riferito da Tuttosport ( Nicolò Schira) , il direttore sportivo Massara ha già trovato un’intesa con l’Atletico Madrid per un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto a 19 milioni in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Ora la palla passa a Raspadori, chiamato a dare una risposta definitiva alla proposta capitolina.

Nel frattempo, la Fiorentina ha fatto sapere che Moise Kean è incedibile. Sempre secondo Tuttosport, è stato respinto al mittente il tentativo del Paris FC di riportare il giocatore in Ligue 1, così come non hanno avuto esito le sirene inglesi per il giovane Fortini, destinato a restare a Firenze e ad essere blindato con un rinnovo fino al 2030.

Sul fronte entrate, occhi puntati sul giovane Baldanzi, per il quale sono previsti nuovi contatti tra Roma ed Empoli. In parallelo, anche il Napoli è alla ricerca di un rinforzo offensivo, complice anche il recente infortunio di David Neres, che potrebbe spingere gli azzurri a trattenere Lang, nonostante il pressing del Galatasaray.

Sempre stando a Tuttosport, Chiesa (nel mirino del Liverpool) e Lookman (Atalanta) sono due nomi seguiti con interesse dal club partenopeo.

Per quanto riguarda la difesa, il Sassuolo, interessato a Mazzocchi del Napoli, potrebbe ora virare su Lazzari della Lazio, già cercato in estate. Questo perché Coulibaly potrebbe fare ritorno al Leicester con sei mesi d’anticipo rispetto alla fine del prestito.

Gli emiliani stanno anche per chiudere il rinnovo di Thorstvedt fino al 2029, con opzione per il 2030.

Anche il Parma lavora sui rinnovi: in particolare si fa più concreta la possibilità di prolungare il contratto dello spagnolo Bernabé fino al 2029. I ducali, inoltre, sono attivi sul mercato in entrata: trattano l’esterno offensivo Schjelderup dal Benfica e hanno in pugno il giovane Scarlato (classe 2009), in arrivo dal River Plate con contratto fino al 2028.

Tra giovedì e venerdì, è prevista la fumata bianca per il prestito secco di Marinucci dal Napoli alla Cremonese.

Il Pisa si muove in attacco ed è vicino all’acquisto di Rafiu Durosinmi dal Viktoria Plzen, mentre per il centrocampo è a un passo da Cheveyo Tsawa dello Zurigo.

In uscita, il portiere Sherri torna al Cagliari, che adesso punta a Nicolussi Caviglia (Fiorentina) e Vergara (Napoli) per rafforzare la mediana. Intanto, si lavora alla risoluzione del contratto con Rog, pronto a lasciare la Sardegna.

Lecce blinda due dei suoi: Gallo e Ramadani verso il rinnovo fino al 2027. Il club salentino ha anche respinto le offerte di Brentford e West Ham per Tiago Gabriel, centrale difensivo portoghese per il quale erano stati messi sul piatto 20 milioni di euro.

In difesa, il Bologna insiste per portare in Italia Freytes del Fluminense. A fargli spazio potrebbe essere Casale, seguito da alcuni club italiani. Gli emiliani valutano anche i profili di Camara (Vitoria Guimaraes) e Kostic (Partizan Belgrado) per il reparto esterni, soprattutto in caso di partenza di Dominguez, corteggiato da Fiorentina, Lione e River Plate.

Udinese pronta ad accogliere il giovane colombiano Arizala, terzino sinistro classe 2005 prelevato dall’Independiente Medellin per 3 milioni. Il giocatore si legherà al club friulano fino al 2030. In uscita, invece, l’attaccante Iker Bravo, con richieste da club della Segunda Division spagnola e del campionato belga.

Infine, continua il casting per un portiere in casa Genoa dopo il no della Juventus per Perin, che era la prima scelta di De Rossi. Ora in lizza ci sono Livakovic (Girona), Dmitrievski (Valencia) e Bento (Al Nassr).