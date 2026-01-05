Conte domina e avvisa tutti: «Giocato con qualità e forza fisica». Il Napoli non si nasconde più

Il Napoli si prende tutto: gioco, risultati e consapevolezza. E lo fa nella maniera più netta, battendo anche l’ultimo tabù: la Lazio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, con l’articolo di Vincenzo D’Angelo, la vittoria per 2-0 all’Olimpico rappresenta molto più di tre punti.

È un segnale forte al campionato, un messaggio chiaro per chi pensava che il Napoli fosse fuori dai giochi: «Ora che è caduto anche l’ultimo tabù, il Napoli non può più nascondersi», scrive il quotidiano rosa.

Con questo successo, il quarto consecutivo con lo stesso punteggio (2-0), il Napoli certifica di essere definitivamente tornato competitivo. Da Riad a Roma, passando per prestazioni solide, i partenopei dimostrano di aver assorbito completamente la mentalità del proprio allenatore. Una squadra determinata, cattiva al punto giusto, sicura dei propri mezzi.

Conte: «Giocato con qualità e forza fisica»

Il tecnico Antonio Conte, al termine della partita, ha mostrato grande soddisfazione per la prestazione dei suoi: «Devo fare i complimenti ai ragazzi, che hanno giocato contro la Lazio all’Olimpico con questa qualità di gioco, pulizia tecnica e forza fisica – ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport –. Non li abbiamo fatti giocare e quando avevamo palla eravamo bravi e preparati. Il livello è stato davvero molto alto».

Conte ha sottolineato l’importanza della preparazione tattica, una delle sue cifre stilistiche:

«Quando si preparano le partite e si ha il tempo di farlo, cerchiamo anche di esaltare le caratteristiche dei nostri giocatori per trovare gli spazi per far male – ha spiegato ancora –. L’interpretazione della gara è stata eccezionale. Potevamo fare anche un gol in più e nessuno avrebbe gridato allo scandalo».

Napoli da manuale “contiano”

La Gazzetta analizza come quella contro la Lazio fosse l’unica squadra che Conte non era ancora riuscito a battere da quando siede sulla panchina del Napoli. Missione compiuta con gli interessi, con una prova di squadra “straordinaria”, secondo il giornale, e con gli esterni in grande spolvero. Proprio da un’azione da fermo è arrivato il raddoppio firmato da Rrahmani, su schema studiato in allenamento: «Sì, perché ci lavoriamo tanto e finalmente raccogliamo i frutti – ha commentato Conte –. Amir (Rrahmani, ndr) già a Cremona ci era andato vicino, sono felice».

L’immagine di Conte che sorride dopo il gol è uno dei simboli della giornata: rarissimo vederlo sorridere in panchina. Ma stavolta, la soddisfazione era troppa per contenerla.

Mercato? No, grazie: «L’anno scorso dissi “non facciamo danni”…»

Quando si parla di mercato, però, l’allenatore torna subito serio. Il ricordo della cessione di Kvaratskhelia nella scorsa sessione invernale è ancora vivo: «Non tocco questo argomento, lo scorso anno dissi “non facciamo danni” e poi è partito Kvara – ha detto a Gazzetta –. Sanno il mio pensiero, è sotto gli occhi di tutti quello che succede, chi c’è e può recuperare e chi farà grande fatica invece a recuperare».

Conte ha ribadito la sua posizione sul suo ruolo:

«Io faccio l’allenatore e devo ottimizzare le risorse che ho. E la richiesta per me è sempre altissima».

Sguardo al futuro: tra ambizioni e calendario fitto

Il Napoli sta trovando equilibrio e prestazioni importanti, ma Conte sa bene che il difficile inizia ora. «Siamo con gli uomini contati e stiamo facendo cose importanti al di là della vittoria – ha spiegato –. Battiamo squadre forti, con qualità di gioco elevata. Non sarà facile, ora, dato che si giocherà ogni tre giorni e non si possono fare troppe rotazioni».

Secondo La Gazzetta dello Sport, questo Napoli è “come da manuale contiano”, compatto, verticale, con interpreti disciplinati e motivati. La vittoria contro la Lazio assume così il significato di un passaggio di consegne: da squadra in ricostruzione a reale pretendente al titolo.

Il Napoli ha ritrovato identità, fame e soprattutto risultati. E Conte lo sa:

«Ci sta mancando un po’ di cinismo. Tante volte non concretizziamo, ma i ragazzi stanno facendo molto bene e sono veramente contento».