Dove Vedere Napoli – Hellas Verona a Milano e in Lombardia
Il grande appuntamento di Serie A tra Napoli e Hellas Verona sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, piattaforma ufficiale per lo streaming di tutte le partite del campionato italiano. Il match sarà visibile in diretta su Smart TV, smartphone, tablet o altri dispositivi compatibili, offrendo la massima flessibilità agli appassionati.
Dove guardare Napoli – Verona in diretta
Per seguire la partita in TV o streaming, ecco tutte le opzioni disponibili:
-
App DAZN: disponibile su Smart TV, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box, PlayStation e Xbox.
-
DAZN 1 su Sky (canale 214): per chi ha un abbonamento sia a DAZN che a Sky, è possibile attivare Zona DAZN e guardare la partita direttamente dal decoder Sky.
-
Streaming da browser o app mobile: è possibile seguire la gara anche su PC, tablet o smartphone, semplicemente accedendo al sito di DAZN o utilizzando l’app ufficiale.
Guardare Napoli – Verona anche dall’estero
Se ti trovi fuori dall’Italia, potresti riscontrare limitazioni geografiche nello streaming. In questo caso, puoi utilizzare una VPN, come NordVPN, per collegarti in modo sicuro e accedere al tuo abbonamento DAZN italiano.
Consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo per scegliere quella più adatta a te.
Locali a Milano dove vedere Napoli – Verona
Per i tifosi che preferiscono vivere l’emozione della partita in compagnia, molti pub e ristoranti di Milano e del Nord Italia trasmetteranno la sfida in diretta su DAZN. Strumenti come Fanzo possono aiutarti a trovare i migliori locali in zona.
Ecco una selezione di pub, bar e ristoranti consigliati:
Bar e Pub
-
Benza – Via Teodosio 57, Milano
-
Carlsberg Barrio Alto – Via Serio 14, Milano – Prenotazioni: 02 8364 5689
-
Carlsberg OI – Bastioni di Porta Nuova 9, Milano – Tel: 02 655 5560
-
Bar 2.0 Paullo – Piazza Guglielmo Marconi, 5, Paullo (MI) – Tel: 02 8983 0140
-
Amici dello Sport 1.0 – Via Furietti Alessandro, 9/A, Bergamo – Tel: 392 798 6561
Pizzerie e Ristoranti
-
I Capa Tosta Navigli – Alzaia Naviglio Grande 56, Milano – Tel: 02 8941 5910
-
Pizzeria Le Terrazze – Via Orione 2, Mediglia (MI) – Tel: 02 9060 5297
-
Pizzeria Lucia – Via Matteotti 9, Paullo (MI)
-
Manuè Pizzeria – Viale F.lli Kennedy 12, Pedrengo (BG) – Tel: 035 661262
-
Autentiko – Piazzale Arnaldo 15, Brescia / Viale Regina Margherita ang. Via Vicenza, Milano
-
Pizzeria San Ciro – Via Sorbanella 14, Brescia – Tel: 030 3534570
Vuoi segnalare un locale?
Se gestisci un bar, pub o ristorante che trasmette le partite del Napoli e vuoi essere inserito nella lista per i prossimi match, contattaci via email a: amministrazione@casanapoli.net
