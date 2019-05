Un nome nuovo per il centrocampo del Napoli: “El Tucu” Correa

Joaquin Correa accostato al Napoli

Con il Campionato ormai archiviato tutta l’attenzione dei tifosi è rivolta al mercato. Tra i nomi nuovi accostati al Napoli il talentuoso centrocampista della Lazio Joaquin Correa, reduce da una stagione positiva alla corte di Simone Inzaghi dove finora ha realizzato 5 goal e 5 assist. Certamente un prospetto interessante per rinforzare il reparto offensivo della squadra di Ancelotti che avrebbe così a disposizione un giocatore rapido, veloce e con una discreta propensione al goal.

Tuttavia al momento sono solo voci di mercato che non trovano alcuna conferma ufficiale.

Come riporta la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, è intervenuto sull’argomento il Presidente della Lazio Claudio Lotito che a microfoni spenti ha dichiarato di non aver mai avuto contatti con il Presidente Aurelio De Laurentis per “El Tucuman“.

Ricordiamo che il calciomercato aprirà ufficialmente il 1 luglio 2019 per poi chiudersi il 2 settembre 2019.

Vive ad Arienzo in provincia di Caserta Appassionato di calcio a 360° Laureato in Giurisprudenza Praticante Avvocato Aspirante Giornalista