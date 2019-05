Esclusiva Casa Napoli – Massimiliano Esposito: “Napoli stagione sufficiente. Di Lorenzo acquisto mirato. Attaccante? Dipende dalla società”

Intervista in esclusiva per CasaNapoli.Net a Massimiliano Esposito

Intervistato in esclusiva per CasaNapoli.Net Massimiliano Esposito, detto Max, ex calciatore del Napoli. In carriera ha totalizzato complessivamente 172 presenze e 16 reti in serie A e 121 presenze e 12 reti in Serie B. Nell’ultimo mese di Serie B ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda del Padova.

Ci fai un bilancio della stagione azzurra alla guida di Carlo Ancelotti?

“Direi un bilancio sufficiente, ha disputato un buon campionato, però non è riuscito ad andare oltre, sia in Europa League che in Champions, e in campionato è riuscito a mantenere quel secondo posto che ormai da anni mantiene e consolida. Penso inoltre che non sia stato un facile per Ancelotti ereditare quanto fatto da Sarri l’anno scorso, cambiando anche modo di giocare alla squadra”

Cosa pensi del nuovo acquisto Di Lorenzo?

“Credo che Di Lorenzo sia un ottimo acquisto, giovane, di prospettiva. Uno dei primi acquisti mirati, può ricoprire più ruoli in difesa e quindi molto duttile”

Visto che sei stato un ottimo attaccante, chi prenderesti in attacco tra i nomi che circolano?

“Dipende dalla politica che adotterà la società. Quagliarella sicuramente è un giocatore esperto, figlio di Napoli, quindi oltre all’esperienza e le capacità tecniche che tutti conosciamo, ci si può aspettare quel qualcosina in più che ovviamente ogni napoletano cerca di mettere quando indossa la maglia azzurra. Se invece si vuole puntare su un calciatore un po’ più giovane, prenderei Immobile. Ma difficilmente la Lazio lo cederà.

