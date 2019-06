Manolas-Napoli: la Roma individua il sostituto. Si tratta di Andersen

La Roma si è messa alla ricerca di un sostituito di Manolas. Il difensore lascerà Trigoria nelle prossime settimane, visto l’accordo – già trovato da tempo col Napoli.

Ormai ci siamo: Kostas Manolas è pronto a diventare un nuovo calciatore del Napoli, malgrado manchino ancora gli accordi ufficiali con la Roma. La novità potrebbe riguardare l’arrivo del difensore greco in città. A metà della settimana prossima è atteso nuovamente per definire gli ultimi aspetti e probabilmente anche per firmare.

Addirittura, la Gazzetta dello Sport, sostiene che lo stesso difensore greco ha chiamato in sede a Trigoria. Ha di fatto sollecitato la società, chiedendo novità: “lui ha fatto capire ai dirigenti di aver già scelto”.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, confermate anche all’interno dell’ambiente giallorosso, per sostituire il greco, il neo ds Petrachi starebbe pensando al difensore Joachim Andersen della Sampdoria.

Il ventitreenne danese, che ha una valutazione di 40 milioni di euro, nei giorni scorsi ha fatto sapere al club di Ferrero di volersi trasferire in una grande squadra per poter fare il salto di qualità, alla luce di un’annata calcistica più che positiva.

Sulle sue tracce oltre alla Roma ci sono il Tottenham, nei giorni scorsi ha presentato un’offerta da 35 milioni per sbaragliare la concorrenza.

Più defilato, invece, il Milan di Giampaolo. La svolta nella trattativa che potrebbe favorire la Roma è senza dubbio rappresentata da Defrel che, dopo una stagione in prestito, potrebbe tornare nuovamente in Liguria.

L’agevolazione della trattativa, più essere rappresentata dal presidente della Sampdoria Ferrero. Il “Viperetta”, infatti, essendo romano di origine e di tifo (cosa che non ha mai nascosto), potrebbe andare incontro alla sua squadra del cuore. Talvolta le ragioni del cuore possono superare quelle dell’intelletto.