L’arrivo del giocatore dal Friuli, però, prevede una cessione eccellente: un big dovrebbe lasciare lo slot libero per il sudamericano. Il big in questione è Lorenzo Insigne.

Napoli e Udinese hanno un asse di mercato abbastanza importante, come dimostrano gli affari tra le due società nel corso degli anni (non ultimo Allan) e, anche se Pozzo è una bottega cara, De Laurentiis spende molto volentieri per la qualità dei giocatori che ha poi avuto all’ombra del Vesuvio.

Queste le parole di Auriemma:

“Ora sono in Brasile a seguire la Copa America perché hanno anche Lautaro Martinez nella stessa agenzia ma tra due settimane gli agenti di De Paul sbarcheranno in Italia per capire quali sono le offerte relative al giocatore dell’Udinese. Oltre al Napoli e all’Inter ci sono anche sondaggi da Spagna e Inghilterra.

Per quanto riguarda il Napoli, da quello che ci raccontano, qualora il club avesse la percezione o la certezza di vendere Lorenzo Insigne, si tufferà su De Paul, anche se non per sostituirlo in quel ruolo ma per metterlo a centrocampo, specie nel caso in cui venisse venduto Allan”.

