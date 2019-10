Roma-Napoli: trasferta vietata per i residenti a Napoli

Roma-Napoli vietata per alcuni tifosi azzurri

La partita Roma-Napoli in programma il prossimo 2 novembre è considerata ad alto rischio per la sicurezza. Soprattutto negli ultimi anni, dopo la tragica morte del tifoso napoletano Ciro Esposito per mano del romanista Daniele De Santis, le misure adottate dagli organi competenti sono sempre state importanti.

Chi non potrà andare in trasferta?

Il CASM (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) ha deciso che non potranno prendere posto sugli spalti i tifosi azzurri residenti nel napoletano. C’è il via libera invece per tutti i residenti al di fuori della provincia di Napoli, con o senza la Fidelity Card.

Il Casm nell’attesa della decisione aveva delegato la Lega di Serie A di non far avviare alla Roma la vendita dei biglietti per il settore ospiti residenti in Campania. Oggi ha pronunciato il verdetto, vietando invece la presenza ai residenti a Napoli e provincia.

Il precedente contro la Juventus

Non è la prima volta che si verifica in questa stagione una situazione del genere. Già contro la Juventus i supporter azzurri fecero i conti con le restrizioni nei loro confronti per la trasferta all’Allianz Stadium (CLICCA QUI PER CONOSCERE LE RESTRIZIONI PER I NAPOLETANI CONTRO LA JUVENTUS).

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere