Di Marzio: “Lo spogliatoio del Napoli si è spaccato”

L’ex allenatore Gianni Di Marzio ha parlato delle voci su una presunta spaccatura nello spogliatoio del Napoli

Gianni Di Marzio intervistato da Marte Sport Live ha rilasciato alcune dichiarazioni circa l’attuale situazione in cui versa il Napoli e le voci di uno spogliatoio spaccato. Queste le sue considerazioni: “Si è creato un caos incredibile, è davvero una vergogna. Non mi aspettavo nulla del genere. Dei risultati negativi possono capitare, ma non tutte queste storie. Lo spogliatoio è spaccato. Non vorrei che si rompesse il giocattolo, sarebbe un peccato”.

Di Marzio ha poi aggiunto: “Che tipo di effetti potranno esserci sul campo? Dispiace ripetere sempre le stesse… La società non ha uomini carismatici e che facciano da filtro. Non si è mai sentito di un allenatore che va in ritiro da solo. C’è Edo De Laurentiis? Servono personaggi carismatici del mondo del calcio, qualcuno in grado di richiamare la squadra ed interfacciarsi con i leader. Io avevo uno staff ben nutrito che mi aiutava, quando allenavo io certe cose non sono mai successe”.

Le parole di Di Marzio confermano l’impressione che si è avuta da subito dopo la fine del match di Champions contro il Salisburgo: lo spogliatoio del Napoli sembra spaccato e la strada per risolvere il tutto non è semplice da trovare.