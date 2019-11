Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania: “Affari Tuoi”

Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania di oggi Giovedì 7 Novembre 2019

Prima pagina CDS Campania: “Affari Tuoi”, questo il titolo centrale del edizione campana del Corriere dello Sport.

Napoli bollente, pieni poteri ad Ancelotti.

Comunicato del club dopo la ribellione: Annunciate sanzioni ai giocatori, sul ritiro decide l’ allenatore. Nello spogliatoio sfiorata la rissa.

L’ editoriale del direttore Ivan Zazzaroni: Per fortuna che Carlo c’è.

Di spalla leggiamo del bomber biancoceleste: Immobile esclusivo: “Lazio, altro 100 gol con te”. “Resterò qui a vita, orgoglioso di essere accostato a Chinaglia. Simone? E’ speciale”.

In centro leggiamo dei neroazzurri dopo la sconfitta con il Borussia Dortmund: “Inter agitata, De Paul e Kouame per placare Conte”.

In basso leggiamo della Juve impegnata in Champions League contro il Lokomotiv di Mosca in Russia: “Dougla Costa d’ oro la Juve è negli ottavi”. Champions, la Signora vince a Mosca 2-1 e si qualifica, ma Sarri chiede di più.

Promossi anche Icardi e Bayer.

L’ Atalanta conquista il primo punto: 1-1 con il City.

Europa League: Lazio Inzaghi sfida il Celtic, la Roma in Germania.

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net