Prima Pagina La Gazzetta dello Sport: “ADL denuncia gli ammutinati”

Prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi con il titolo centrale dedicato ai bianconeri: “Lokomotiva Juve”. Champions, bianconeri qualificato col 2-1 a Mosca. Magia di Douglas Costa nel finale: Maurizio Sarri è già agli ottavi. Gol lampo di Aron Ramsey, i russi replicano subito. Per i campioni d’ Italia è una serata no, Cristiano Ronaldo sostituito: decide un guizzo del brasiliano che vale il passaggio del turno. Il commento: La nuova Signora e il “corto muso”.

Sopra si legge del Napoli e dell’ Inter ad Alta Tensione. Clamorosa decisione del presidente Aurelio De Laurentiis per l’ abbandono del ritiro: Con un comunicato ufficiale sul sito della stessa società: “ADL denuncia gli ammutinati”, Insigne & C. nel mirino. Rottura con Carlo Ancelotti. De Laurentiis vuole citare per danni tutti, dal capitano a Mertens: E il tecnico rischia.

Il pressing di Antonio Conte dopo la sconfitta di Dortmund ha spiazzato i vertici: “Conte il club ci resta male”. Rinforzi a Gennaio? Ok di Marotta, ma… Non è piaciuto lo sfogo dell’ allenatore. Pesano ancora gli affari saltati in estate.

Di lato leggiamo dell’ Atalanta In Champion, punto storico dei bergamaschi a San Siro (1-1). “E la Dea ci crede”, L’ Atalanta fa paura al City di Pep, con due vittorie può sperare.

Europa League: La Roma con Super Dzeko. La Lazio all’ ultima chiamata.

In basso leggiamo del Milan. Intervista al centrocampista rossonero: Carica Bennacer: “Milan, con la Juve possiamo vincere”.

In alto due notizia di altri sport. Tennis a Milano battuto lo svedese Ymer: Sinner da impazzire è nei top 4 di Next Gen.

Formula 1, i grandi ex giudicano il 6 volte re in F.1. Hamilton senza limiti “Supererà Shumi?”.

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net