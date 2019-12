Prima Pagina CdS ed. Campania: “Mertens può restare”

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Sabato 21 Dicembre 2019

Prima pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo centrale dedicato al Napoli: “Mertens può restare“.

Prove di disgelo tra il Napoli e l’ attaccante. De laurentiis offre un biennale a 4 milioni a stagione, il belga chiede un anno in più: ha richieste da Inter Dotmound e Shangai. Buoni segnali sul fronte Allan:l’ agente apre al prolungamento.

Taglio alto per l’ anticipo di Firenze tra Fiorentina e Roma: “Alta Roma“. Stravince a Firenze e blinda il posto Champions: 4-1.

Montella senza futuro. Grande dimostrazione di forza dei giallorossi; Zaniolo (gol e assist). Pellegrini e Dzeko trascinano la squadra. Fonseca applaude: “Mai così belli”, Vincenzo in uscita. Editoriale di A. P.: Nicolò e Lorenzo tesori d’ Italia.

Di spalla leggiamo della sfida di Domenica vista da Buffon. La finale di SuperCoppa giocata da Gigi Buffon: “Cara Lazio ora troverai un’ altra Juve”. Il portiere dei record fa le carte alla partita di domani a Riyad: “Noi ci arriviamo con un rinnovato entusiasmo dopo il KO a Roma. Loro fortissimi, ma so che ci rispettano”. Editoriale di R. P.: Sarri – Inzaghi, sfida di idee.

In basso leggiamo dei neroazzurri. Conte: “Inter torna in testa“. Alle 18:00 il Genoa di Thiago Motta per riagganciare i bianconeri. Mercato: forte pressing su Vidal.

Sfida in Serie B. “Pippo e Nesta sfida mondiale”. Benevento – Frosinone (ore 18:00) un duello d’ alta classifica tra ex compagni di Milan e Italia.

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net