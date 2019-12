Andrea D’Amico agente di Gattuso a Tiki Taka.

Andrea D’Amico, agente di Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Tiki Taka in onda su Italia 1:

Queste in sintesi le sue parole

“Sono felice per Gattuso, ma il problema non è composito. Il cambio di allenatore è dovuto alla situazione surreale che si è creata in seno alla Società. Una squadra con tanti problemi, con calciatori che non vanno in ritiro mentre lui ci va. Il cambio doveva essere mentale. Non è questa la partita per suonare la marcia trionfale. La Juventus? Doveva vincere il campionato con tranquillità e invece sta trovando tante difficoltà inaspettate”.

In realtà già l’anno scorso la stagione non era stata esaltante. Con l’eliminazione senza discussione in Coppa Italia da parte del Milan di Gattuso e in Europa League da parte dell’Arsenal.

Il secondo posto era stato blindato per assenza di concorrenti visto che Inter, Roma e Lazio non erano state in grado di avvicinarsi agli azzurri.

Quest’anno aver speso tanto, non ha migliorato una squadra che aveva perso due uomini di prestigio come Albiol, e Hamsik.

Per Manolas e Lozano sono stati fatti investimenti pesanti, però i risultati sul campo sono stati intermittenti.

Al messicano il Napoli è arrivato dopo un lungo e infruttuoso corteggiamento di James Rodriguez, il talento pupillo di Ancelotti.

Nel sistema di gioco di Ancelotti non era previsto il play, di cui Gattuso avverte invece la necessità.

E neanche è stato acquistato un centrocampista da utilizzare in alternativa ad Allan.

E non è stato preso un terzino sinistro come vice di Mario Rui, dato che Ghoulam è l’ombra di se stesso.

Eppure Carlo Ancelotti aveva giudicato da 10 il mercato del Napoli.

I contratti in scadenza di uomini chiave e i contrasti tra giocatori, allenatore e società hanno fatto traboccare il vaso.

