Tuttosport:”Ghoulam chiede la cessione, prende quota ipotesi Inter”

Al Napoli Urge un regista si sa, ma non solo

Il Napoli in questi giorni è al lavoro per regalare a Gattuso un rinforzo necessario per il suo 4-3-3. Ed infatti,oltre al metodista, Giuntoli sarà occupato anche in altre operazioni e tra queste anche un possibile scambio con l’Inter che vedrebbe questa volta come pedina di scambio Ghoulam.

Ma andiamo per ordine

Si parla da giorni di una trattativa che vedrebbe Fernando Llorente sbarcare a Milano e Matteo Politano in azzurro.

Ma nelle ultime ore è spuntata una nuova indiscrezione che vede Ghoulam come da protagonista

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, in casa Inter ha preso quota l’ipotesi di una trattativa con il Napoli per uno scambio sempre con Politano protagonista, ma stavolta con Faouzi Ghoulam che potrebbe fare il percorso dalla Campania alla Lombardia.

Il terzino algerino – si legge – avrebbe chiesto la cessione e il suo agente, Jorge Mendes, sta valutando le opzioni dopo il sondaggio fallito dell’Olympique Marsiglia. Ad Appiano Gentile il potente procuratore potrebbe avere il cancello spalancato, visto che l’ex Saint-Etienne sarebbe un giocatore strategico per il progetto nerazzurro.

Nel calcio tutto cambia velocemente

Dopo il doppio infortunio il terzino algerino del Napoli, Faouzi Ghoulam, non è tornato più quello di prima. Finora ha collezionato soltanto 300 minuti in stagione e a gennaio si starebbe così pensando anche ad un possibile cessione. La società partenopea starebbe così al lavoro per regalare un terzino sinistro di prima fascia.

il profilo che piace a Gattuso è anche quello di Ricardo Rodriguez, laterale svizzero del Milan che ha già lavorato con l’allenatore calabrese. L’algerino è stato accostato con insistenza nelle ultime al Marsiglia con lo stesso allenatore portoghese del club francese, André Villas-Boas, che ha svelato a Le Buteur: “Su di lui abbiamo chiesto informazioni ma la trattativa non è proseguita”.

Laureata in Giurisprudenza nel 2003 all’Università degli studi di Napoli “Federico II°”. Ha conseguito l’abilitazione di Avvocato nel 2009. Dedita alla professione forense, è una grande appassionata di calcio e del Napoli.