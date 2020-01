Mercato di gennaio Napoli: Lobotka si avvicina, scambio Llorente-Politano ancora in ballo

Sky Sport ha fatto il resoconto del mercato di gennaio Napoli: le principali trattative

La giornata di Capodanno per il calciomercato è stata di quiete “apparente”. Infatti, pur trattandosi di un giorno di festa, sono continuati i contatti tra i vari club in attesa dell’apertura ufficiale delle trattative. A tal proposito, Sky Sport ha fatto un piccolo approfondimento su quello che dovrebbe essere il mercato di gennaio Napoli.

Innanzitutto, lo scambio con l’Inter tra Matteo Politano e Fernando Llorente sarebbe ancora in piedi. Le due società starebbero intensificando i contatti per trovare la giusta intesa. In quest’ottica, potrebbe essere molto importante il big-match del San Paolo del 6 gennaio per avere un confronto diretto. Per il momento si ragiona sulla base di un prestito di sei mesi. Da capire, invece, se verranno inseriti eventuali diritti di riscatto.

Buone notizie per il mercato di gennaio Napoli starebbero continuando ad arrivare sul fronte Stanislav Lobotka. Il giocatore avrebbe già in mano un accordo con il club di De Laurentiis. Inoltre sarebbe impaziente di approdare all’ombra del Vesuvio dopo essersi confrontato con il connazionale ed ex capitano azzurro Marek Hamsik.

In questa fase, la distanza tra le parti si sarebbe ulteriormente ridotta a 2 milioni di euro. Il Napoli avrebbe messo sul piatto 16 milioni di euro più 2 di bonus. Il Celta Vigo, invece, ne gradirebbe 20.

Mertens e Callejon dal 1° gennaio possono siglare pre-accordi con altre squadre

Il mercato di gennaio Napoli non può prescindere dai due grandi tormentoni di questi mesi: Dries Mertens e Josè Maria Callejon. Entrambi sono in scadenza di contratto a giugno 2020.

Dunque, stando al regolamento, a partire dal 1° gennaio sono liberi di guardarsi intorno e non solo. Infatti i due calciatori possono anche firmare eventuali pre-contratti con altri club. Al termine della stagione vi si trasferirebbero a parametro zero.

L’attaccante belga – a meno di clamorosi e inattesi colpi di scena – non lascerà la squadra partenopea nel mercato invernale. Sarebbe davvero lieto di proseguire la sua carriera in Campania, ma fino ad ora sembra davvero lontana l’intesa con Aurelio De Laurentiis.

La situazione non cambia se si guarda a Callejon. L’esterno offensivo spagnolo difficilmente firmerà un rinnovo contrattuale con il Napoli. Il presidente, del resto, non ama confermare troppo a lungo in organico degli elementi Over 30.

Il numero 7 della compagine napoletana potrebbe andar via a gennaio solo se il suo “mentore” Rafa Benitez riuscisse a convincerlo a fare le valigie per la Cina, destinazione Dalian Yifang.

Patrizia Gallina è una giornalista e conduttrice sportiva presso le emittenti televisive della Liguria, laureata in scienze umanistiche presso l’Università degli Studi di Genova. Ha ideato e condotto su Liguria Web Tv la trasmissione sportiva “Genoa e Samp i colori del calcio”, ha partecipato ad Antenna Blu al programma Footgolf, canale 16 del digitale terrestre, e in molte altre emittenti genovesi. Da sempre appassionata di calcio e di sport a 360 gradi, ha iniziato presso La Settimana dello Sport (giornale sportivo di Genova) e adesso è redattrice sportiva presso CasaNapoli.net