Report allenamento del Napoli… di Capodanno.

Report allenamento del Napoli : Il Napoli ha ripreso subito nel primo giorno dell’anno gli allenamenti al Centro Tecnico di Castel Volturno. Anche se è Capodanno, i giorni che mancano all’Epifania sono davvero pochi.

Gli azzurri preparano infatti il match contro l’Inter di lunedì 6 gennaio al San Paolo per il posticipo della 18esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra ha svolto la sessione di allenamento sul campo 1 iniziando con una prima fase di attivazione dedicata al torello.

Successivamente lavoro aerobico seguito da esrecitazioni tecniche su circuito di attrezzi.

Chiusura con partitina a campo ridotto.

Luperto ha svolto questa mattina l’intera seduta col gruppo. Lavoro personalizzato per Mertens, che dovrebbe essere pronto per la sfida con l’Inter.

Terapie per Koulibaly e Maksimovic ancora in dubbio per la prossima partita.

In loro assenza, la difesa avrebbe gli uomini contati, con i soli Manolas e Luperto come difensori centrali co Hysaj e Di Lorenzo pronti ad adattarsi nel ruolo.

Per i prossimi giorni è attesa la conclusione della trattativa Lobotka per il ruolo di regista davanti alla difesa. Per il modulo di Gattuso si tratta di un ruolo chiave, al momento scoperto.

Gattuso ha già provato a schierare in quel ruolo Allan e Fabian Ruiz con scarsi risultati. Il Napoli è attiva sul mercato anche per altri ruoli, ma per questo i tempi saranno più lunghi.

Quattro sembra siano i calciatori del Napoli con le valige pronte, ma anche per questi Giuntoli è costretto a fare gli straordinari.

I prossimi giorni saranno fondamentali per saperne di più.

Intanto il mese di gennaio vedrà il Napoli impegnato con le prime tre squadre in classifica. Dopo Inter e Lazio, riprenderà il girone di ritorno con Napoli-Fiorentina e Napoli-Juventus, entrambe al San Paolo.

All’ inizio del campionato, infatti, il San Paolo non era ancora agibile a causa delle Universiadi.

