Prima Pagina CdS ed. Campania: “Napoli Raddoppia”

Prima Pagina del Corriere dello sport edizione Campania di oggi 2 Gennaio 2020

Prima pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo centrale dedicato al mercato degli azzurri: “Napoli Raddoppia”. Gattuso, ecco i colpi per la rimonta”.

In fase di chiusura la trattativa per Lobotka con il Celta Vigo . Ma il club azzurro sta lavorando anche a un’ altra sorpresa: piace il greco Koutris, terzino sinistro dell’ Olympiakos. Nodo Mertens: asta intorno al suo cartellino però il belga vuole ascoltare prima L’ offerta di rinnovo di De Laurentis.

Di spalla leggiamo altre notizie di mercato: “Juve, subito Kulusevski. E sbarca Ibra”. Visite a Torino per il gioiello acquistato dall’ Atalanta. Anticipa l’ arrivo se parte Can. Il Milan abbraccia Zlatan, presentato domani. Editoriale di E. I.: Le strade opposte.

Con prestiti e creatività cambiare in corsa si può. La sessione invernale non sviluppa le maxi cifre di quella estiva. Ma avvolte può essere decisiva.

Conte e i dispetti degli ex: anche il Chelsea lo stoppa. Non solo la Juve: Abramovich gli nega Giroud e Alonso. E adesso l’ Inter riprova per Eriksen.

Taglio basso per altre due notizie. Incidente e polemiche l’ anno di Balotelli inizia male. La 500 Abarth sul marciapiede alle 6 del mattino: semiasse rotto. Mario rientra a casa a piedi. Il Brescia: Guidava un suo amico.

Premier: Pep riparte con Jesus. Ancelotti, primo stop. Il City di Guardiola batte l’ Everton di Ancelotti con il risultato di 2-1. Mourinho cade. L’ Arsenal supera lo United senza Pogba. Ok il Leicester.

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net