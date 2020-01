Il report dell’allenamento odierno del Napoli

Il report dell’allenamento mattutino del Napoli

La SSC Napoli ha pubblicato sul suo sito ufficiale il report dell’allenamento mattutino degli azzurri. La squadra continua la preparazione in vista della sfida di sabato prossimo contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma.

Gattuso chiede concentrazione ai suoi uomini e non vuole distrazioni dalle continue voci di calciomercato. Oggi il nome forte è quello di Diego Demme.

Kalidou Koulibaly persegue nella sua preparazione personalizzata, mentre Faouzi Ghoulam ritorna ad allenarsi in palestra dopo gli ultimi acciacchi fisici. Non si hanno invece notizie di Maksimovic. L’assente della giornata è Amin Younes. Il tedesco non si è allenato a causa di un attacco febbrile che lo ha colpito.

Il comunicato della società partenopea

“Seduta mattitina per il Napoli al Centro Tecnico.

Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio per la 19esima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18.

La squadra ha svolto allenamento sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una prima fase di attivazione.

Successivamente esercitazioni di posizionamento in campo e seduta tecnico tattica.

Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla e partitina a campo ridotto.

Allenamento in palestra per Ghoulam.. Lavoro personalizzato per Koulibaly.

Younes non si è allenato per la febbre”.

