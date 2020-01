SKY: “Il Celta Vigo ha accettato l’offerta per Lobotka. Doppio colpo per ADL”

Ultim’ora SKY: gli spagnoli del Celta Vigo hanno accettato l’offerta del Napoli per Lobotka

L’ultima notizia dell’emittente SKY sul Napoli è che il Celta Vigo ha accettato la nuova offerta dei partenopei per Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco sarà un giocatore del Napoli ed arriverà in azzurro nella finestra di mercato invernale.

Telenovela lunga più di due anni

Il calciatore è sotto l’occhio vigile di Cristiano Giuntoli già da qualche anno. Infatti in ogni sessione di calciomercato il suo nome ritornava forte su tutti i giornali sportivi. Oggi, dopo un tira e molla durato più di due anni, pare che finalmente il giocatore vestirà la casacca azzurra.

La trattativa era aperta ma era in una fase di stallo, con il Napoli che aveva offerto 20 milioni complessivi (bonus compresi) ed il Celta Vigo che ne chiedeva almeno 22-23. L’affare si è sbloccato oggi grazie ad un rilancio di Aurelio De Laurentis, che ha offerto agli spagnoli 21 milioni più bonus. Sono servite alcune ore per decidere, ma SKY questa sera conferma che il club galiziano ha accettato la proposta del Napoli.

Lobotka aveva già dato parere favorevole al trasferimento in Italia, forte del quinquennale a 1,8 milioni di euro. Si attendono nuovi sviluppi nelle prossime ore per sapere quando il calciatore arriverà in Campania.

Diego e Stanislav, due uomini per Rino Gattuso

La grande notizia è che Lobotka non sarà il solo acquisto di gennaio. Oggi Giuntoli ha chiuso per Diego Demme, centrocampista e capitano del Lipsia. E’ stata una trattativa lampo, con i tedeschi che hanno accettato l’offerta di 12 milioni di euro per liberare il giocatore.

Demme è atteso già domani mattina a Villa Stuart per le visite mediche e la firma sul contratto. Guadagnerà una cifra vicina ai 2,5 milioni a stagione.

Il Napoli piazza il doppio colpo in un solo giorno.

