Dove vedere Lazio-Napoli e tutta la Serie A: il programma completo

Dove vedere il match del Napoli?

La prossima sfida del Napoli è in programma sabato pomeriggio alle ore 18.00. Gli uomini di Gattuso affronteranno la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa dall’emittente Sky per gli abbonati. Si potrà seguire e vedere la partita anche in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go per gli abbonati Sky e su Now Tv.

La programmazione completa della 19° giornata: dove vedere tutte le partite della Serie A

Questa è la programmazione completa della 19° giornata di Serie A 2019-2020

Anticipi: sabato 11 gennaio

15.00 Cagliari-Milan (Sky)

18.00 Lazio-Napoli (Sky)

20.45 Inter-Atalanta (DAZN)

Domenica 12 gennaio

12.30 Udinese-Sassuolo (DAZN)

Ore 15.00 Fiorentina-SPAL (Sky)

15.00 Sampdoria-Brescia (DAZN)

15.00 Torino-Bologna (Sky)

Posticipi

18.00 Verona-Genoa (Sky)

20.45 Roma-Juventus (Sky)

LUNEDI’ 13 GENNAIO ORE 20.45 Parma-Lecce (Sky)

