GDS Mercato: “Tutino e Ciciretti i nuovi attaccanti dell’Empoli”

La GDS analizza il mercato in uscita del Napoli, con Ciciretti e Tutino verso la Toscana

Secondo il quotidiano sportivo GDS l’Empoli avrebbe chiuso con il Napoli per accogliere gli attaccanti Ciciretti e Tutino. I due formeranno il tridente offensivo dei toscani insieme a La Mantia.

Necessario trovare spazio

Per entrambi i calciatori è fondamentale andare a giocare in un club che gli permetta di giocare, mettersi in mostra ed accumulare esperienza. Poco spazio per Gennaro Tutino all’Hellas, con il calciatore che ha totalizzato pochissime presenze e che in Serie B potrebbe esplodere nuovamente.

Situazione simile per Amato Ciciretti, che dopo aver impressionato a Benevento non è riuscito ad imporsi nei prestiti a Parma ed Ascoli. Empoli è sicuramente una piazza che ha le caratteristiche per rilanciarlo.

Rivoluzione Empoli

I toscani stanno disputando una stagione al di sotto delle aspettative. Retrocessi dalla Serie A e con l’obiettivo di risalire subito, si trovano adesso a -1 dalla zona play out. Hanno cambiato il tecnico a novembre, con il nuovo allenatore Muzzi che potrà contare su una serie di acquisti mirati e puntare a risalire verso la zona play off. La Gazzetta dello Sport delinea la lista della società toscana.

Gli ottimi rapporti tra Napoli ed Empoli sono certamente un veicolo che faciliterà la buona riuscita dell’operazione.

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere