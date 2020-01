Pedullà: “Quattro club su Gennaro Tutino”

Alfredo Pedullà parla del quasi certo addio di Tutino all’Hellas Verona

Gennaro Tutino lascerà quasi certamente Verona a Gennaio: lo rivela Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale. L’attaccante azzurro è pronto a trasferirsi in un’altra squadra per giocare di più.

Gli occhi della Serie B addosso

Ci sono varie squadre di B interessate al calciatore del Napoli, pronte a prenderlo in prestito. Ascoli, Crotone, Empoli e Cosenza in pole position.

Ipotesi Ascoli ed Empoli più defilate, con bianconeri che si fionderebbero su di lui nel caso in cui Ninkovic andasse al Bari. I toscani stanno invece cercando di perfezionare il passaggio di Ciciretti dal Napoli, tenendo quindi in stand-by l’operazione Tutino.

La Calabria potrebbe essere la destinazione più congeniale al giocatore. Forte l’interesse del Crotone ma anche il Cosenza ci prova. Con la maglia dei Lupi Tutino ha giocato l’anno scorso, mettendo a segno 10 reti in 34 partite. Sarebbe un ritorno di fiamma per entrambi ed un ambiente che il ragazzo già conosce molto bene.

Stagione negativa all’Hellas

La stagione con la maglia dell’Hellas non è stata positiva per il giovane attaccate di proprietà del Napoli. Fino a questo momento ha totalizzato 6 presenze in campionato ed 1 in Coppa Italia. Si cercano nuovi stimoli altrove.

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere