CDS: “La serie negativa di Rino Gattuso”

Il CDS analizza i dati del percorso in azzurro di Rino Gattuso

Il CDS analizza i dati del percorso in azzurro di Rino Gattuso, con l’allenatore che continua nella sua serie negativa sulla panchina del Napoli. In 5 partite 4 sconfitte ed 1 vittoria. Solo 3 punti totalizzati su 15 ed in casa ha sempre perso.

Inizio da dimenticare per Gattuso al Napoli

Ci si aspettava un’evoluzione. Al suo posto l’involuzione continua ad affossare questo Napoli, che ormai non meraviglia nemmeno più se perde. Dall’arrivo del nuovo tecnico la musica è cambiata si, ma anche in peggio. In 5 partite solo 3 punti conquistati, frutto della vittoria in rimonta contro il Sassuolo. 9 goal subiti a fronte dei 4 messi a segno e squadra che sprofonda dall’8° al 12° posto in classifica.

Nel mezzo il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Perugia nella partita dei 3 rigori, due per il Napoli messi a segno da Insigne ed 1 per i grifoni parato da Ospina.

Il mese di fuoco verso la chiusura

Nel preannunciato mese di fuoco di Gennaio il Napoli è per ora a 0 punti conquistati in classifica perché ha perso contro Inter, Lazio e Fiorentina. Come se non bastasse si è aggiunto anche il quarto di finale di Coppa Italia con la Lazio. Poi domenica prossima arriverà al San Paolo la Juve e ritornerà su quel campo Maurizio Sarri. Solo una vittoria in campionato ed il passaggio del turno in coppa potrebbero risollevare le statistiche, già drammatiche così come sono.

